Das schlechte Geschäft im mittlerweile aufgegebenen Bereich Operations- und Untersuchungshandschuhe (Sempermed) hat dem börsennotierten Wiener Gummi- und Kautschukkonzern Semperit im Vorjahr einen Verlust beschert. Das Ergebnis nach Steuern rutschte mit minus 5,6 Millionen Euro ins Minus, nach einem Gewinn von 247,5 Millionen Euro im Vorjahr. Umsatz und operatives Ergebnis konnten dagegen deutlich gesteigert werden.

Das Geschäft mit Untersuchungshandschuhen habe das Ergebnis mit 44 Millionen Euro belastet, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Sparte wird für 115 Millionen Euro an den südostasiatischen Handschuhhersteller Harps Global Pte Ltd mit Sitz in Singapur verkauft, wie bereits im Dezember bekannt gegeben wurde. Der Verkauf erfolgt in zwei Schritten: Zunächst werden die Produktion von Untersuchungshandschuhen und die gesamte Vertriebsorganisation des medizinischen Bereichs veräußert. Spätestens nach fünf Jahren soll auch die Produktion von Operationshandschuhen in Wimpassing und Sopron an Harps übergehen. Bis dahin erfolgt eine Lohnfertigung von OP-Handschuhen für Harps.



"Mit dem Verkauf des Medizinsegments schaffen wir die Möglichkeit, im Industriegeschäft schneller und profitabel zu wachsen", sagte Firmenchef Karl Haider laut einer Aussendung. Das Geschäftsjahr 2022 sei damit "der Startschuss für eine rein auf industrielle Elastomer-Anwendungen ausgerichteten Unternehmensstrategie".