Spätestens Corona hat gezeigt, wie wichtig Gummihandschuhe sind. Während der Pandemie arbeitete Semperit mit dem Krisenstab der österreichischen Bundesregierung zusammen. Beschlossen wurde in einer Kooperation die Lieferung von 60 Millionen Schutzhandschuhen der Sparte Sempermed aus Malaysia. Die Handschuhe waren zur Versorgung des medizinischen Personals in Österreich gedacht.



Semperit entwickelt und produziert in den Sektoren Medizin und Industrie hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk. Der Vertrieb erfolgt in über 100 Länder weltweit. Zur Produktpalette gehören Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe und Produkte für den Eisenbahnoberbau.Die Gruppe beschäftigt weltweit rund 6.900 Mitarbeiter, davon rund 3.600 in Asien und rund 900 in Österreich, und zwar in Wien und am Produktionsstandort in Wimpassing in Niederösterreich.