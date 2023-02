Die Öl- und Gasförderung wächst stark, und das wird nach Einschätzung von Gerald Grohmann, dem CEO des österreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) auch noch lange so bleiben. „Wir sehen die beste Entwicklung seit einem Jahrzehnt", derzeit würden mehr neue Felder erschlossen und bestehende Felder modernisiert als im letzten Jahrzehnt, sagte Grohmann zuletzt am Industriekongress des INDUSTRIEMAGAZINS.



Diese hohe Investitionstätigkeit liege aber nicht nur an der Diversifikation im Einkauf der Importländer nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Seit 2015, als der Ölpreis ein Tief erreicht hatte, gab es viel zu wenige Investitionen in die Förderinfrastruktur. Bei den niedrigen Preisen hätten sich damals Erneuerungen und Ausbau oft gar nicht gelohnt. Zugleich, so Grohmann, lag auf den Mineralölkonzerne ein "sehr starker Druck, neue nichtfossile Geschäftszweige zu erschließen. Jetzt hat sich die Situation geändert.“

Dementsprechend berichtet das Unternehmen nicht nur von rekordhohen Auftragseingängen sondern meldet nach den ersten neun Monaten des Jahres hervorragende Geschäftszahlen. Der Umsatz legte von 208,3 auf 361,3 Millionen Euro zu, das Betriebsergebnis von 16,1 auf 72,6 Mio. Euro und das Ergebnis nach Steuern von 8,9 auf 55,3 Mio. Euro. Der Auftragseingang belief sich auf 431,1 Millionen Euro, der Auftragsstand belief sich Ende September auf 189,5 Millionen Euro. "Wir steuern wir auf ein extrem starkes Jahr zu", so Grohmann. Auf die steigende Nachfrage reagiert SBO auch mit der Erweiterung seiner Kapazität. Der Personalstand wurde von 1.267 im der ersten Jahreshälfte 2021 auf zuletzt 1.417 Beschäftigte aufgestockt.