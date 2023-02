Der österreichische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) profitiert davon, dass die Öl- und Gaskonzerne jetzt Investitionen nachholen, die sie in den letzten Jahren eingespart hatten. "Der Auftragseingang ist ein ganz wichtiger Indikator, wie es in der Zukunft weitergeht und wie vor allem unsere Kunden an die Zukunft glauben", sagte SBO-Chef Gerald Grohmann am Donnerstag zur APA. "Wir haben einen schönen Auftragsbestand, der in das Jahr 2023 hineinreicht. Das heißt, ich bin auch für das Jahr 2023 durchaus zuversichtlich."

Bemühungen um Energieunabhängigkeit von Russland, die geringe OPEC-Produktionskapazitätsreserve, niedrige Rohölvorräte und eine steigende Nachfrage würden den positiven Ausblick der Branche unterstützen. Zusätzlich habe ab der zweiten Jahreshälfte 2021 - nach Jahren an Unterinvestitionen in die Exploration und Produktion von Öl und Gas - ein Aufholeffekt eingesetzt.

SBO-Chef Grohmann im Gespräch: Gas könnte eine hervorragende Brückentechnologie sein.

"Die Dynamik der Energiemärkte kurbelt die Investitionen in Exploration und Produktion außerhalb Russlands an", sagte Grohmann. Die Energiepreise seien schon vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine deutlich gestiegen, "weil über viele Jahre, eigentlich seit 2015, zu wenig in Exploration und Produktion investiert wurde - weil die Saudis zuerst den Ölpreis gedrückt haben, dann ist Corona gekommen, wo die Nachfrage nach Öl und Gas eingebrochen ist".

Nach Corona sei die Nachfrage nach Öl wieder deutlich gestiegen. "Wir sind derzeit bei rund 100 Millionen Barrel pro Tag, das ist genauso viel wie vor Corona."