Ein unbekannter Roche-Aktionär will 2,5 Prozent der Inhaberaktien des Schweizer Pharmariesen verkaufen. Die Transaktion von 2,7 Millionen Anteilsscheinen hat ein Volumen von knapp 900 Millionen Franken (910,84 Mio. Euro), meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag. Der Verkäufer soll Mitglied eines Aktionärspools mit gebündelten Stimmrechten sein. Mit diesem Pool kontrolliert die Familie Oeri-Hoffman 67,5 Prozent der Inhaberaktien und Stimmrechte von Roche.

Eine weitere bedeutende Roche-Aktionärin ist Maja Oeri mit einem Anteil von 7,6 Prozent an den Inhaberaktien. Die verbleibenden 24,9 Prozent der Inhaberaktien werden frei gehandelt. Insgesamt machen die stimmberechtigten Inhaberaktien lediglich einen Anteil von 13,2 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aus. Die verbleibenden 86,8 Prozent haben keine Stimmrechte.

Roche wolle 20 Prozent der angebotenen Inhaberaktien oder maximal 540.000 Anteilsscheine übernehmen, je nachdem was niedriger ist, schreibt Bloomberg unter Berufung auf die Verkaufsbedingungen weiter. Das Interesse der Anleger am Verkauf der Anteile sei so groß gewesen, dass die angebotenen Aktien innerhalb von Minuten verkauft wurden. Die UBS habe dabei als alleiniger globaler Koordinator und Bookrunner des Deals fungiert. Roche wollte den Bloomberg-Beitrag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren.