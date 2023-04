Das Management von Seven Refractories, einschließlich CEO Erik Zobec, wird nach Abschluss der Akquisition zur RHI Magnesita Gruppe wechseln. Dort wird es die Geschäftsentwicklung mit Fokus auf nicht-basische Massen vorantreiben. Der Abschluss der Akquisition wird nach Zustimmung der Kartellbehörden in der zweiten Jahreshälfte 2023 erwartet.

>>> RHI Magnesita übernimmt führenden Feuerfesthersteller in China.

Die Produktpalette von Seven Refractories reicht von Schamotten für niedrige Temperaturen bis hin zu Zirkonmassen für sehr hohe Temperaturen, von hochwertigen Aluminiummassen bis hin zu nachhaltigen Abstichmassen mit geringen CO2-Emissionen. Seven Refractories beschäftigt rund 240 MitarbeiterInnen und ist an Produktionsstandorten in Slowenien, Indien und den USA sowie an Vertriebs- und Servicestandorten in Zypern, Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich vertreten.