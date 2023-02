RHI Magnesita, führender Anbieter von Feuerfestprodukten, gab den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Jinan New Emei Industries Co. Ltd. (“Jinan New Emei”), einem führenden chinesischen Feuerfesthersteller, bekannt. Die Akquisition erweitert sowohl die Produktpalette von RHI Magnesita im Bereich Flow Control als auch das Angebot von Solutions-Verträgen auf dem chinesischen Markt – beides sind wichtige strategische Prioritäten des Unternehmens. Die Akquisition ermöglicht darüber hinaus weitreichende neue Kundenbeziehungen in China und schafft zusätzliche Produktionskapazitäten, um die steigende Nachfrage an Feuerfestprodukten sowohl in China als auch in der umliegenden ostasiatischen Region zu decken.

Jinan New Emei stellt feuerfeste Schieberplatten und -systemen, Düsen und Massen für den Einsatz im Bereich Flow Control her. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der chinesischen Provinz Shandong beschäftigt mehr als 1.300 Menschen. Das kürzlich in Betrieb genommene, hochgradig automatisierte Werk in Laiwu mit einer Produktionskapazität von bis zu 80.000 Tonnen jährlich, ist ein wesentlicher Bestandteil der Akquisition. Des Weiteren erwartet RHI Magnesita durch die Integration von Jinan New Emei in das bestehende Feuerfestgeschäft in China erhebliche Synergieeffekte.

