Upcycling : Sebastian Heinzel: Die nächsten Schritte nach der Übernahme der Papierfabrik UPM

Im vergangenen Sommer unterzeichnete der Papierindustrielle Sebastian Heinzel den Kaufvertrag für die Papierfabrik von UPM in Steyrermühl. Mit der Übernahme Ende 2023 gelangt damit ein Restoffkraftwerk in Heinzels Papierimperium. Was Heinzel mit der daraus gewonnenen Energie vorhat - und warum man Wellpappe schon fast so schnell im Kreislauf führt wie US-Papierfabriken Pizzakartons für Manhattan.