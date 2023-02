Agrofert würde durch die Übernahme des Düngergeschäfts der OMV-Tochter Borealis ihre Düngemittel-Produktion auf einen Schlag verdoppeln und die Anzahl der Beschäftigten in dieser Sparte von derzeit 3.200 auf über 5.000 erhöhen. Mit einer Produktion von 8 Mio. Tonnen pro Jahr wäre man dann aber immer noch erst die Nummer zwei in Europa, hinter dem norwegischen Hersteller Yara mit 14 Mio. Jahrestonnen. Damit versuchten die Tschechen Bedenken österreichischer Bauern zu zerstreuen, dass Agrofert dann eine marktbeherrschende Stellung haben könnte. Auch ein Stellenabbau am Linzer Borealis-Standort sei nicht zu befürchten.

>>> OMV-Chef Stern: "Eine Frage, die wir uns gefallen lassen müssen".

Indes erneuerte der niederösterreichische Bauernbund am Donnerstag in einer Aussendung seine Forderung nach einem Investitionsschutzgesetz für Österreich. "Der Borealis-Deal zeigt klar auf, dass die Entscheidung für ein österreichisches Unternehmen und die Frage der Versorgungssicherheit der Österreicherinnen und Österreicher in Brüssel und Paris entschieden wird und nicht bei uns. Dieser Umstand gehört dringend geändert", so Bauernbundobmann LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Bauernbunddirektor Paul Nemecek. Der Bauernbund habe zudem eine deutsche Anwaltskanzlei engagiert, um den Verkauf vor den europäischen Kartellbehörden entsprechend zu bekämpfen.