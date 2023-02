Schon demnächst könnte ein weiterer Verkauf im Hause Borealis anstehen: Im April wurde bekannt, dass sich Borealis und die staatliche Ölgesellschaft Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) von mindestens 10 Prozent ihres Kunststoff-Joint-Venture Borouge trennen wollen. Laut Experten wäre der Verkauf rund 1,8 Milliarden Euro wert. Borouge wurde 1990 gegründet und erzeugt Kunststoffe für die Auto- und die Verpackungsindustrie sowie für den medizinischen Bereich und Kunststoffrohre. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Abu Dhabi und beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter. Borealis hat seine Konzernzentrale in Wien, beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter und ist in über 120 Ländern aktiv.

Borealis werde sich in Zukunft weiterhin auf seine Kernaktivitäten konzentrieren. Es geht um Lösungen in den Bereichen Polyolefine und Basischemikalien sowie Wege in Richtung Kreislaufwirtschaft. Borealis gehört zu 75 Prozent der OMV und zu 25 Prozent der Beteiligungsgesellschaft von Mubadala mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).