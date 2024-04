Der im Besitz des österreichischen Investors Michael Tojner befindliche Batteriekonzern Varta hat seine Geldgeber erneut um Hilfe gebeten. Das Unternehmen ist bei seiner Sanierung durch einen Nachfrageeinbruch, Billigangebote der asiatischen Konkurrenz und einen Cyberangriff zurückgeworfen worden. Varta teilte am Donnerstagabend mit: Das Konzept aus dem vergangenen Sommer sei nicht mehr geeignet, um wie geplant bis Ende 2026 auf einen profitablen Wachstumskurs zurückzukehren.

>>> Trotz Sanierung: Wird Varta wieder Verluste schreiben?

Anleger reagierten nervös: Nach den Nachrichten stürzte der Kurs der Varta-Aktie ab. Das Papier verlor kurz nach Handelsbeginn am Freitag bis zu 34 Prozent auf 9,30 Euro und fiel damit auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang 2017. Seit Jahresbeginn hat das Papier mehr als die Hälfte an Wert verloren, in den vergangenen fünf Jahren sogar mehr als drei Viertel.

