„Im Jahr 2023 stieg die Zahl der Cyberangriffe um 89 Prozent“, erläutert Robert Lamprecht, Direktor IT Advisory der KPMG. Die KPMG erstellte Ende 2023 zum achten Mal die Cybersecurity-Studie Österreich. Die stärksten Zuwächse bei den Cyberangriffen von 2022 auf 2023 gab es bei:

Identitätsdiebstahl: plus 220 Prozent

Insider-Bedrohungen: plus 209 Prozent

Datendiebstahl: plus 150 Prozent

Malware: plus 110 Prozent

Advanced Persistent Threats: plus 93 Prozent

Der Zuwachs bei ersterer ist u.a. auf die verstärkte Nutzung von Cloud-Diensten zurückzuführen. Und der ID-Diebstahl ist besonders einfach in Webshops ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung. Auch die Bedrohung aus dem eigenen Unternehmen hat in wirtschaftlich instabilen Zeiten zugenommen. Lamprecht vergleicht dies mit einem „Griff in die digitale Handkasse“. Hinter den Advanced Persistent Threats stehen oft staatliche Akteure; diese Bedrohung hat nicht zuletzt durch den Krieg in der Ukraine zugenommen.



„Mittlerweile ist es weniger die Frage, ob man als Unternehmen von einem Cyberangriff betroffen sein wird, sondern eher, wann dies passieren wird“, sagt Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting der WK Wien. Rund 70.700 (59 Prozent) der Wiener Unternehmen werden von einer Person geführt. Und in rund 78 Prozent der Wiener Klein- und Mittelbetriebe sind nur ein bis neun Mitarbeiter beschäftigt. „Das bedeutet: Die meisten Unternehmen in Wien verfügen über keine eigene IT-Abteilung. Es fehlt daher oft an Know how, wie mit Cyberangriffen umgegangen wird“, so Martin Heimhilcher.