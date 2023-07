Der deutsche Autobauer Porsche hat bei höherem Absatz und Preisen im ersten Halbjahr deutlich mehr Gewinn eingefahren. Der Umsatz sei um 14 Prozent auf 20,43 Mrd. Euro gewachsen, das operative Ergebnis um knapp 11 Prozent auf 3,85 Mrd. Euro. "Umsatz- und Ergebnisanstieg sind hauptsächlich auf die Absatzsteigerung bei konstanter Preisdurchsetzung zurückzuführen", sagte Finanzchef Lutz Meschke am Mittwoch.

Mit rund 167.000 Fahrzeugen schlug die Volkswagen-Tochter fast 15 Prozent mehr Neuwagen los als im schwachen Vorjahreszeitraum. Wegen Halbleiter-Mangels war der Absatz damals leicht gesunken.

