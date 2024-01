Dieser Schritt ist vor allem im Zusammenhang mit dem Wandel in der Automobilindustrie hin zur Elektromobilität zu sehen. Neben den vergleichsweise hohen Kosten für die Produktionsstandorte in Österreich und Deutschland ist dies ein weiterer Grund für die Entscheidung. Laut einer Mitteilung von Stellantis sind die Voraussetzungen für eine nachhaltige Zukunft des Werks Aspern nicht gegeben. Stellantis hat angekündigt, die Produktion von 6-Gang-Schaltgetrieben des Modells MB6 für Verbrennungsmotoren im Werk Aspern einzustellen und sich stattdessen auf den Standort Valenciennes in Frankreich zu konzentrieren.

Opel wird ab dem Jahr 2028 in Europa keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen. Reichweite und Ladezeit seiner Elektromodelle will der Hersteller verbessern. "Wir arbeiten daran, dass ein Opel in einer Minute für 32 Kilometer aufgeladen werden kann", sagte Hochgeschurtz. "Ich rechne damit, dass dies bei Opel Mitte des Jahrzehnts der Fall ist", kündigte er an. "Für die Zukunft peilen wir zudem - je nach Auto - Reichweiten von 500 bis 800 Kilometern an."

Die Geschichte des Opel-Werks in Wien ist eng mit der Strategie verbunden, die der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky (SPÖ) in den 1970er Jahren für die damals krisengeschüttelte heimische Automobilindustrie verfolgte. Ziel war es nicht, ganze Autos in Österreich zu produzieren, sondern den Standort Österreich als hochwertigen Zulieferer für die immer länger werdenden Lieferketten der europäischen und amerikanischen OEMs zu positionieren. Kreisky und der Generaldirektor von GM-Austria, Helmuth Schimpf, unterzeichneten am 23. August 1979 einen Vertrag über die Errichtung eines Motorenwerkes in der Nähe von Wien.