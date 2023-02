Die Industrieländer sind im weltweiten Vergleich besonders stark von Lieferengpässen und Kostensteigerungen betroffen. Schaut man sich die Probleme in den führenden Industrienationen genauer an, so war Österreich zum Höhepunkt der Lieferkettenprobleme im Sommer 2021 das EU-Land mit den größten Lieferverzögerungen. Erst im Herbst letzten Jahres wurde Österreich von Dänemark abgelöst.

Aktuell erholen sich trotz des Krieges in der Ukraine die weltweiten Lieferkettenprobleme. In der Wirtschaft ist eine Umorientierung zu beobachten: "Die Resilienz sowie die Nachhaltigkeit globaler Wertschöpfungsketten mit einer hohen Anzahl an potenziell instabilen Partnern wird aufgrund der bestehenden Lieferprobleme in den Unternehmen kritisch hinterfragt", so UniCredit-Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer.

Das alleinige Kostenargument verliert für viele Unternehmen an Bedeutung, die Versorgungssicherheit werde zunehmend wichtiger: die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Engpässen rückt in den Fokus - zum Beispiel durch die Diversifikation von Anbietern und Herkunft von Rohstoffen, Waren oder Unternehmen.

"Das Ende der Globalisierung ist zwar nach unserer Einschätzung nicht gekommen, doch die Pandemie und die jüngsten geopolitischen Veränderungen werden die wirtschaftlichen Organisations- und Steuerungskonzepte der Betriebe in den Industrieländern in den kommenden Jahren nachhaltig verändern", so Stefan Bruckbauer.