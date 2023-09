Als Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten wurde das Unternehmen bereits 1971 in Köflach in der Weststeiermark gegründet. In den folgenden Jahren expandierte das Unternehmen. Das Produktportfolio wurde erweitert. 2005 wurde ein Werk in der Slowakei eröffnet, 2011 die neue Zentrale in Traboch und 2014 die Produktion in Köflach und Traboch zusammengelegt. Es werden Pritschenanhänger, Tieflader, Kippanhänger, Motorradtransporter, Fahrzeugtransporter, Viehtransporter, Bootsanhänger, Faltanhänger und eine Vielzahl von Spezialfahrzeugen hergestellt, vertrieben und gehandelt. Es gibt eine Vertriebsgesellschaft in der Tschechischen Republik. In Modra in der Slowakei befindet sich eine Produktionsstätte.

>>> Das sind Österreichs größte Automobilzulieferer

Das Stammkapital in Höhe von EUR 1,53 Mio. befindet sich laut Firmenbuch zu 90 % im Eigentum der UNEA Management GmbH und zu 10 % im Eigentum der XEO GmbH.



Wie der AKV mitteilte, soll im Zuge der angestrebten Fortführung unter anderem eine Sortimentsbereinigung hinsichtlich Produkten mit negativen Deckungsbeiträgen erfolgen. Zum anderen sollen aufgrund der im Branchenvergleich zu hohen Wareneinsatzquote Preisverhandlungen mit den Lieferanten geführt werden. Weiteres Einsparungspotenzial wird bei den notwendigen Transportwegen zwischen dem Werk in Traboch und jenem in der Slowakei gesehen.

>>> Das sind die größten Industrieunternehmen Österreichs

Den Gläubigern soll im Rahmen des Sanierungsplanes eine Quote von 30 Prozent innerhalb von zwei Jahren angeboten werden.