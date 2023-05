Am Donnerstag wurde der Sanierungsplan im Insolvenzverfahren der Peter Khu Sondermaschinenbau GmbH mit Sitz im niederösterreichischen Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) angenommen. Laut Mitteilung des KSV1870 erhalten die Gläubiger eine Quote von 20 Prozent. Diese ist in drei Raten innerhalb von zwei Jahren ab Annahme zahlbar. Es seien 99 Gläubigerpositionen angemeldet worden. Die zu berücksichtigenden Forderungen belaufen sich den Angaben zufolge auf rund 2,35 Millionen Euro.

>>> Maschinenbauer in Insolvenz: Wie Khu um seine Existenz ringt.

"Besonders erfreulich ist, dass mit allen Beteiligten eine konstruktive Lösung gefunden werden konnte und der Fortbestand des Unternehmens sowie der Erhalt der Arbeitsplätze gesichert ist", teilte Insolvenzexperte Peter Stromberger vom KSV1870 mit. Derzeit sind 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.