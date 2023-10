"Wir sind im Schlusssprint der Baustelle", betont Werksleiter Nikolaus Bauer, der seit rund eineinhalb Jahren für die Koordination der Baustelle verantwortlich ist. Nach der Installation der letzten großen Maschinen wird zunächst die Prozesskette aller Maschinen im Testlauf sein. Die ersten Testproduktionen sind für Ende des ersten Quartals 2024 geplant. "Die gehen dann zum Kunden, die wiederum testen, ob die Lieferung in Ordnung ist", erklärt Bauer. Ist das Feedback positiv, erhält AT&S die Zertifizierung. Die "Massenproduktion" kann dann starten.

Vorerst sind aber noch 700 bis 800 Zutritte pro Tag auf der Baustelle zu verzeichnen, wobei hier jetzt noch mehr auf Sauberkeit geachtet wird, denn im Werk werden am Ende zwei Stockwerke komplett als Reinraumbereiche geführt. Das sei einzigartig in Europa. Schutzkleidung, Gummihandschuhe, Haarnetze und dergleichen sind dann gefordert. Vor allem in den so genannten 100er-Räumen ist Sauberkeit oberstes Gebot: In diesen Räumen sind dann sogar Make-up, Schmuck und Parfüm tabu. Reinräume der Reinraumklasse 100 dürfen maximal 100 Partikel mit einem Durchmesser von mindestens 0,5 Mikrometer (My) pro Kubikfuß enthalten, also maximal 3.531 pro Kubikmeter. Dies entspricht 3,5 Partikeln pro Liter.