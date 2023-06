Das Sanierungsverfahren über das Tiroler Pharmaunternehmen Montavit steht vor der gerichtlichen Bestätigung. Damit dürfte das größte Insolvenzverfahren in Tirol des letzten Jahrzehnts zum Abschluss gebracht werden, teilte der Kreditschutzverband 1870 am Montag in einer Aussendung mit. Es geht um Verbindlichkeiten in Höhe von rund 45 Mio. Euro.

Am 24. April war demnach ein Sanierungsplanvorschlag von Montavit über eine Mindestquote von 30 Prozent von den Gläubigern angenommen worden. Damit dies vom Insolvenzgericht bestätigt wird, wurde eine Auszahlung an die Gläubiger von zehn Prozent binnen acht Wochen vereinbart.

Der Sanierungsverwalter teilte nun mit, die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt bekommen zu haben. Der KSV 1870 erwartet daher "zeitnah" eine Bestätigung durch das Landesgericht Innsbruck. Weitere Zahlungen jeweils in der Höhe von zehn Prozent seien dann jeweils am 24. April 2024 und 24. April 2025 zu leisten.