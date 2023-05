„Ich freue mich, dass wir diese wichtige Hürde genommen haben, auch dank der guten Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter und den Gläubigerschutzverbänden, und uns nun gestärkt auf das operative Geschäft, unsere Partner und Kunden konzentrieren können. Wir sind sehr dankbar, dass wir in diesem Prozess so viel Rückhalt von dieser Seite sowie von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der gesamten Firmengruppe erfahren haben. Diese gepaart mit den strukturellen und strategischen Änderungen im letzten Jahr sind die Basis für unsere erfolgreiche Zukunft“, wird CEO Johann Christof in der Aussendung zitiert.



Wir werden uns weiter auf unser Kerngeschäft mit Fokus auf Arbeitssicherheit & Qualitätsstandards konzentrieren. Gleichzeitig schaffen wir den notwendigen Raum für die Umsetzung von innovativen Technologien und nachhaltigen Projektentwicklungen sowie für unsere Engineering- & Fertigungskompetenzen. Auch werden wir weiter unsere Vorreiterrolle als ESG-zertifiziertes Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierung der schweren Industrie ausbauen“, so Johann Christof weiter.



Für die rasche und schlagkräftige Umsetzung dieser Strategie soll ein strategischer Partner und Investor an Bord geholt werden. Dieser Prozess wurde bereits im Sanierungsverfahren eingeleitet und soll in den nächsten Monaten abgeschlossen werden.



Das Sanierungsverfahren hat viel dazu beigetragen, die Holdinggesellschaft krisensicher und effizient neu aufzustellen. Das Leistungsportfolio wurde eingeschränkt, mehr Autonomie an die Töchter gegeben. Das Holding Team wird weiterhin die gemeinsamen Prozesse der Gruppe verwalten, unter anderem die Strategieentwicklung verantworten und auf die Einhaltung der Gruppenstandards wie Sicherheit, IT und ESG-Performance schauen. (red)