Am Landesgericht wurde am Montag das Konkursverfahren über das Vermögen des insolventen Linzer Maschinen- und Anlagenbauunternehmens Hitzinger GmbH, nunmehr Hitzinger Electric Power GmbH, eröffnet. Den Aktiva in der Höhe von gut 8 Millionen Euro stehen Passiva in der Höhe von knapp 30 Millionen Euro gegenüber.

Wie der Kreditschutzverband KSV1870 mitteilte, sind 169 Mitarbeiter betroffen. Die genaue Gläubigerzahl stehe noch nicht fest, man gehe von rund 2.500 aus, hieß es.