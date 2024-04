Der hohe Auftragsbestand sei nahezu abgearbeitet. Eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung sei nicht in Sicht. Bereits Ende Januar hatte Engel den Abbau von 35 Stellen im Großmaschinenwerk im niederösterreichischen St. Valentin angekündigt. "Wir erhoffen uns aber erste Wachstumsimpulse von den Frühjahrs-Fachmessen Chinaplas in Shanghai und NPE in Orlando", so Stefan Engleder. Den verhaltenen Aussichten für das beginnende Geschäftsjahr begegnet das Unternehmen mit dem Ausbau seiner globalen Präsenz und einem nach eigenen Angaben "Rekordauftragseingängen" für kundenspezifische Automatisierungslösungen.



>>> Engel: Wir kämpfen um jeden Auftrag

Investieren will das Unternehmen im neuen Geschäftsjahr einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in den Ausbau des globalen Netzwerks. In den Regionen Europa, Amerika und Asien setzt das Unternehmen auf weitgehend eigenständige Hub-Strukturen. Wo nötig und sinnvoll, werden gemeinsam mit der Zentrale in Österreich globale Standards gesetzt. In der Umsetzung lokaler Lösungen mit lokaler Entwicklungs- und Fertigungskompetenz sieht Engleder einen großen Mehrwert. Während das Standardsegment schwächelt, boomen individuelle Automationslösungen, hieß es, getrieben von Fachkräftemangel und hohen Produktionskosten. Die dafür notwendige Automation verschmelze mit der Maschine zu einer leistungsfähigen Spritzgießzelle, je nach Kundenwunsch.