Wo Engleder, nachdem Neumann das Unternehmen internationalisiert hat, weiteres Wachstum identifiziert haben will, ist kein Geheimnis. "Amerika ist der größtdenkbare adressierbare Markt", sagt Engleder, der in Mexiko ausbauen will. Und dort weit mehr vorhat als zunächst standardnahe Maschinen zu bauen. Engel realisiert in Mexiko schon heute im vollen Umfang den gesamten Auftragsprozess von der Angebotslegung bis zur technischen Klärung, der Auftragsbearbeitung und dem After Services. In Querétaro wurden dazu über 100 Mitarbeiter aufgebaut, die auf allen Ebenen, vom Ingenieur bis zum Werker, fast schon österreichische Tugenden besitzen. In Steinwurfnähe wird deshalb jetzt erweitert.