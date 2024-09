Geely und andere chinesische Newcomer nutzten die Automechanika in Frankfurt, eine Messe für Autozulieferer, als Plattform, um ihre Elektroautos vorzustellen. „Wir wollen, dass die Elektroautos chinesischer Hersteller, die noch relativ unbekannt sind, das Vertrauen der Branche gewinnen“, sagte der Messeleiter Olaf Musshoff. Die chinesischen Zulieferer stellten mit knapp 900 Unternehmen eine beachtliche Präsenz, von insgesamt 4.200 Ausstellern aus über 170 Ländern, dar. Dies zeigt, dass sich in Europa eine chinesische Wertschöpfungskette entwickelt, ähnlich wie es die deutsche Autoindustrie vor Jahrzehnten in China tat.

>>> Sinkende Verkaufszahlen: Schlittert die deutsche Auto-Industrie in die Krise?

Im Vergleich dazu waren auf der Messe nur halb so viele deutsche Zulieferer vertreten. Eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung PwC warnt, dass die deutschen Zulieferer unter eingeschränktem Zugang zu Kapital und Kostendruck leiden. Im Gegensatz dazu profitieren chinesische Konkurrenten, die oft staatlich unterstützt werden, und investieren mehr in Schlüsseltechnologien wie Batterien und Software, wodurch sie Marktanteile von deutschen und japanischen Herstellern gewinnen.



Angesichts einer schwächeren Nachfrage im eigenen Land investiert der chinesische Automobilsektor verstärkt in internationale Expansion. In den ersten sieben Monaten des Jahres stieg der Anteil chinesischer Marken an den Pkw-Verkäufen in Europa laut Daten des Beratungsunternehmens Inovev von 12 Prozent im Vorjahr auf 17 Prozent. Der Autoexport aus China erreichte einen neuen Höchststand, und Geely verkaufte allein im ersten Halbjahr rund 200.000 Fahrzeuge in Europa.