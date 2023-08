Der deutsche Autobauer BMW hat angesichts gut gefüllter Auftragsbücher seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Im Automobilgeschäft sei nun mit einer Rendite von 9 bis 10,5 Prozent zu rechnen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bislang war BMW in diesem Bereich von einer Rendite von 8 bis 10 Prozent ausgegangen.

Auch für die zweite Jahreshälfte sei auf Basis der soliden operativen Entwicklung im ersten Halbjahr mit einer positiven Geschäftsentwicklung zu rechnen, hieß es. Dies stütze sich auf eine anhaltend gute Auftragslage sowie eine voraussichtlich bessere Verfügbarkeit von Premiumfahrzeugen. Auch der Absatz soll "solide" zulegen, bislang hatte das Unternehmen einen "leichten" Anstieg der Auslieferungen prognostiziert.

