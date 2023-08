In der Folge kam es auch bei MM, wie in der gesamten Branche, zu marktbedingten Stillständen in einem bisher nicht gekannten Ausmaß. Hinzu kamen die geplanten investitionsbedingten Großstillstände in den Kartonfabriken Frohnleiten und Neuss, letzterer mit einer Dauer von rund drei Monaten. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Programms, das zum Ziel hat, die Wettbewerbsfähigkeit von MM Board & Paper bei Recyclingkarton durch effizientere, nachhaltigere und innovativere Produkt- und Prozesslösungen zu steigern.



>>> Wo die Industrie das meiste Gas benötigt

Wie schon zuletzt dürften auch demnächst Maschinenabstellungen zur Anpassung der Produktion an die Marktnachfrage notwendig werden. Das betreffe auch das Werk in Frohnleiten. "Wenn wir die derzeitige Situation sehen (...), dann müssen wir für das dritte Quartal davon ausgehen, dass temporäre Abstellungen notwendig sein werden", sagte Oswald dazu bei einer Analystenkonferenz nach der Zahlenvorlage. Stellenabbau sei an dem Standort aktuell aber keiner geplant.

Dem werde unter anderem mit einem Profit- und Cash Protection-Programm, umfassenden Kosteneinsparungen und einer Zurückhaltung bei Neuinvestitionen begegnet. Der Fokus liegt auf einer möglichst raschen Erholung der Margen, um die Nettoverschuldung zu reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

>>> Papierproduzent Norske Skog investiert in Obersteiermark in Werks-Umbau

Skeptisch äußerte sich Oswald zur geplanten Reform der Verpackungsverordnung durch die Europäische Kommission. Der Entwurf in seiner jetzigen Form dürfte durch den geplanten höheren Verpackungsverbrauch stellenweise zu höheren Transportkosten führen, was wiederum mehr klimaschädliche Emissionen zur Folge haben könnte, meint der Mayr-Melnhof-Chef. Erhebliche negative Auswirkungen auf sein Unternehmen befürchtet er aber nicht.