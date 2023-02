Die heimische Lackindustrie steht vor großen Veränderungen: ausgerechnet der Green Deal der EU soll dafür verantwortlich sein. Die im Green Deal enthaltene Chemikalienstrategie fordert strengere Regulierungen, wonach die Verwendung bestimmter Stoffe eingeschränkt werden soll. Die dadurch notwendige Umformulierung von Lack-Rezepturen kommt den Unternehmen teuer zu stehen: "Die neue Chemikalienstrategie bringt uns gehörig unter Druck", sagte Branchenvertreter Klaus Schaubmayr am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

"Wir können die Ziele aus dem Green Deal natürlich unterschreiben, wir müssen schauen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen", so Schaubmayr. Dennoch sind einige der Vorschläge zur strengeren Regulierung oft kurzfristig entstanden und deshalb - so der Experte - nicht gut durchdacht. Ziel der Lackindustrie seien sichere Lacke, bei denen das Risiko für die Umwelt und den Verbraucher so gering wie möglich ist. "Jeder, der in der Naturwissenschaft tätig ist, weiß, dass es ein Null-Risiko nicht gibt", so der Geschäftsführer der Berufsgruppe Lackindustrie im Fachverband der Chemischen Industrie Österreich.