Neben der Infrastruktur wird auch in neue Fahrzeuge investiert, denn das durchschnittliche Alter des Fuhrparks der Holding Graz wurde vom Rechnungshof mit 21 Jahren bemessen. Der Bericht zeigte auch, dass von den aktuell 85 Straßenbahnen nur 45 Straßenbahnen oder 53 Prozent des Fuhrparks über eine Klimaanlage verfügen. Zu Beginn des Jahres wurde der Vertrag mit der Firma Alstrom finalisiert, der die Lieferung von 15 neuen Straßenbahngarnituren des Typs „Flexity“ beinhaltet.

Diese werden in Wien produziert und ab Herbst 2025 im Einsatz sein und einige der in die Jahre gekommenen Garnituren ersetzen. Die Kosten hierfür betragen um die 100 Millionen Euro, wobei 68 Millionen auf die Straßenbahnzüge selbst entfallen. Der Rechnungshof empfahl allen drei Verkehrsbetrieben der Landeshauptstädte in seinem Bericht, bei Vergabeverfahren möglichst viele Hersteller einzuladen, um sich den daraus resultierenden Wettbewerb zu Nutze zu machen.

Bei der aktuellen Neubeschaffung war Alstrom der einzige Hersteller, der sich am Verfahren in Graz beteiligt hat. Noch eine weitere Zahl im Rechnungshofbericht lässt aufhorchen. So ist Graz mit 85 Prozent die Stadt mit dem höchsten Prozentsatz an motorisiertem Individualverkehr. Für alle Autofahrer gibt es aber gute Nachrichten, denn die Parkgebühren bleiben nach der Erhöhung im vergangenen Jahr vorerst unangetastet.