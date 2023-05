Wie die Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ) mitteilt, wird KTM-Chef Stefan Pierer Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group AG. Der Topmanager ist bereits Präsident der IV OÖ und Mitglied folgender Aufsichtsräte und vergleichbarer Kontrollgremien: Oberbank (Linz), Pankl und Pankl Racing Systems (Kapfenberg) sowie SHW und Schwäbische Hüttenwerke Automotive (Aalen, Deutschland).

>>> Leoni-Sanierungskonzept: Vertrauter von KTM-Chef Stefan Pierer wird neuer CEO.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung