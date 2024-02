Die Auftragseingänge aus dem Inland sind im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 9,4 Prozent gestiegen. Die Nachfrage aus dem Ausland erhöhte sich um 8,5 Prozent. Der Bereich Sonstiger Fahrzeugbau (Luftfahrzeuge, Schiffe, Schienenfahrzeuge etc.) ist maßgeblich für die insgesamt positive Entwicklung verantwortlich: Hier verdoppelten sich die Auftragseingänge im Dezember gegenüber dem Vormonat (+110,9 Prozent). Darüber hinaus wirkten sich Großaufträge in den Bereichen Herstellung von Metallerzeugnissen (+ 18,0 Prozent) und bei den Herstellern von Geräten der Elektrizitätserzeugung und -verteilung (+ 38,7 Prozent) positiv aus. Dagegen ging das Neugeschäft in den wichtigen Branchen Fahrzeugbau (-14,7 Prozent), Maschinenbau (-5,3 Prozent) und Chemische Industrie (-3,7 Prozent) zurück.

>>> Umbau von Siemens Österreich: Das System Neumann

Im vierten Quartal 2023 ist der Auftragseingang insgesamt trotz des starken Dezembers nur um 0,1 Prozent gegenüber den drei Monaten zuvor gestiegen. Im Gesamtjahr 2023 lag er sogar um 5,9 Prozent unter dem Wert von 2022. Insbesondere die schwache Weltkonjunktur und die hohen Zinsen belasten die Nachfrage nach Produkten "Made in Germany". "Betrachtet man den längerfristigen Trend, so ist die Auftragslage in der deutschen Industrie in den letzten zwei Jahren weiterhin rückläufig", sagte ING-Experte Brzeski. "Es bedarf noch vieler weiterer positiver Daten, um eine deutliche Erholung der Wirtschaft zu signalisieren."

>>> Konjunktur: Österreichs Industrie steckt in Rezession

Das Ifo-Institut bescheinigt der Industrie eine Auftragsflaute, die zunehmend zu einer Belastung für die deutsche Konjunktur zu werden droht. Im Januar meldeten 36,9 Prozent der Industriebetriebe fehlende Aufträge, wie die Münchner Forscher in ihrer monatlichen Umfrage ermittelten. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor waren es nur 20,9 Prozent. "Der Auftragsmangel hat sich im letzten Jahr merklich verschärft. Kaum eine Branche bleibt davon verschont", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Zudem schmelzen die Auftragsbestände."