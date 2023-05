Auto-Industrie : Kooperation: ZKW und Rehau entwickeln intelligente Fahrzeug-Fronten

Die beiden Zulieferer ZKW Group und REHAU arbeiten in Zukunft zusammen: Ziel ist die Verbindung von Licht, Sensorik und Elektronik in Fahrzeugfronten im Sinne einer „Seamless Intelligent Vehicle Front“. Was das genau ist und welchen Vorteil das der Auto-Industrie bringen könnte.