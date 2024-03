Deutlich mehr Verpackungen sollen in der EU künftig wiederverwertbar sein - im Kampf gegen den Verpackungsmüll. Darauf sind Unterhändler des Europäischen Parlaments und der EU-Länder am Montagabend in Brüssel übereingekommen. Ziel der Reform einer bestehenden Richtlinie sei die Verringerung des Abfallaufkommens, die Erhöhung der Sicherheit und Nachhaltigkeit von Verpackungen sowie die Förderung der Kreislaufwirtschaft. Verhandelt wurde auf der Grundlage eines Gesetzesvorschlags der EU-Kommission, der 2022 in Kraft tritt.

