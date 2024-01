So hat Alpla im Jahr 2023 einen Standort in Marokko gegründet und in Südafrika eine Recycling-Anlage errichtet. Alpla plant Investitionen in den Bereichen Spritzguss und Recycling in der Region AMET (Africa, Middle East & Turkey). Alpla ist in 47 Ländern mit der Produktion von Verpackungslösungen präsent. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lag 2023 bei 23.300. Die Zahl der Standorte stieg durch Neubauten, Erweiterungen und Zukäufe von 190 auf 196.

>>> Wie Alpla an neuen Absatzfeldern für Kunststoffprodukte schraub

Beim Thema Recycling sieht sich Alpla trotz einer nach eigenen Angaben leicht rückläufigen Nachfrage im Jahr 2023 auf einem guten Weg. Der Anteil von Recyclingmaterial in den Verpackungen soll bis 2025 auf mindestens 25 Prozent steigen. Aktuell liegt der Wert bei einem Anteil von rund 20 Prozent. Alpla setzt bei der Ressourcenschonung auf Recyclingmaterial aus eigener Produktion. Jährlich werden nach Unternehmensangaben mehr als 50 Millionen Euro in neue Anlagen, Produktionslinien und Technologien investiert. Im Jahr 2023 wird die installierte und projektierte Produktionskapazität auf 350.000 Tonnen erhöht und damit im Vergleich zu 2021 verdoppelt. "Kreislaufwirtschaft und Design for Recycling sind die Zukunft", so Lehner.