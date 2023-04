Der Sanierungsplan für den seit Jänner insolventen steirischen Isolatorenhersteller Gipro GmbH mit Sitz in Peggau nördlich von Graz wurde am Mittwoch in der Tagsatzung angenommen. Das berichten die Kreditversicherer AKV, Creditreform und KSV. Die Gläubiger hatten bei der Tagsatzung im Landesgericht Graz mehrheitlich zugestimmt. Grund dafür dürfte auch sein, dass sich die Auftragslage zuletzt wieder verbessert hat.

Im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung waren 191 Forderungen inklusive jener der rund 100 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer mit einem Gesamtvolumen von rund 5,4 Mio. Euro anhängig. Davon wurden bisher 5,1 Millionen Euro anerkannt. Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Quote von 25 Prozent, zahlbar in Raten, davon 10 Prozent binnen 14 Tagen nach Rechtskraft der Bestätigung des Sanierungsplanes. Die weiteren 3 Raten zu je 5 Prozent sind in 6, 12 und 18 Monaten, jeweils ab Annahme des Sanierungsplanes, zahlbar. Die Finanzierung soll aus der Fortführung des Unternehmens bzw. durch weitere Unterstützung der Gesellschafter erfolgen.

