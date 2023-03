Eine solche wurde nun von einem Team um Alexander Schmid und Jürgen Fleig vom Institut für Chemische Technologien und Analytik der Technischen Universität (TU) Wien in Kooperation mit dem Catalonia Institute for Energy Research (IREC) in Barcelona vorgestellt. Die Technologie wurde mittlerweile zum Patent angemeldet. Das teilte die TU am Mittwoch in einer Aussendung mit.

>>> Stefan Pierer: "Ein einzelner Chiphersteller hat die ganze Industrie in Mitleidenschaft gezogen"

Das Wiener Team arbeitet schon seit einiger Zeit mit keramischen Materialien im Zusammenhang mit Brennstoffzellen. "Das brachte uns auf die Idee, zu untersuchen, ob solche Materialien vielleicht auch dafür geeignet wären, eine Batterie herzustellen", so Schmid. Das Prinzip unterscheidet sich kaum von dem der Lithium-Ionen-Batterien. Die keramischen Bauteile können negativ geladene Sauerstoffionen aufnehmen und wieder abgeben. Legt man eine elektrische Spannung an die Anordnung an, beginnen die Ionen von einem keramischen Material zum anderen zu wandern. Die Batterie lädt sich auf. Beim Entladen wandern die geladenen Sauerstoffatome wieder zurück und geben die gespeicherte Energie in Form von elektrischem Strom ab.

>>> Auto-Industrie: Wie Siemens und ACC Batteriefabriken bauen wollen.

Während man bei vielen Akkus das Problem hat, "dass sich die Ladungsträger irgendwann nicht mehr bewegen können" und damit die Leistung stark abnimmt, droht dieses Szenario laut Schmid bei der Sauerstoff-Ionen-Batterie nicht in vergleichbarem Ausmaß. Denn geht der Sauerstoff im Betrieb verloren, kann er einfach aus der Umgebungsluft entnommen werden und die Batterie regeneriert sich.