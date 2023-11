Mit der nach wie vor unveränderten Forderung der Gewerkschaft würden Unternehmen in Österreich massiv überfordert. Der Erhalt der Kaufkraft kann in Zeiten hoher Inflation nicht alleinige Aufgabe der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sein. Die Forderung nach Abgeltung der Inflation, begründet mit dem Verlust an Kaufkraft, geht darüber hinaus ins Leere, weil sie steuerliche und fiskalische Maßnahmen der Politik ignoriert. Hinzu kommt, dass auch Unternehmen die (großteils importierte) Inflation zu stemmen haben und der Teuerung in doppelter Hinsicht ausgesetzt wären. „Die Entwicklung der österreichischen Industrie und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist maßgeblich von Erfolgen auf internationalen Märkten abhängig. Die dafür nötige Wettbewerbsfähigkeit nimmt bereits deutlich ab. Es kann nicht im Interesse der Gewerkschaft sein, diese gänzlich aufs Spiel zu setzen,“ so Stolitzka.



„Rituale und Forderungen, die in konjunkturell guten und preisstabilen Zeiten angewandt wurden, können nicht reflexartig in einer Rezession und bei hoher Inflation, negativer Produktivitätsentwicklung und sinkender Wettbewerbsfähigkeit beibehalten werden. Dass die Arbeitnehmer-Seite bereits acht Angebote ausgeschlagen hat, zeugt von der Notwendigkeit, mehr Verantwortungsbewusstsein für das gemeinsame Ziel, sicherer und stabiler Arbeitsplätze in Österreich, zu entwickeln,“ so der IV-Steiermark Präsident abschließend.