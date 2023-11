Aufgrund der deutlich gestiegenen Nachfrage baut die HPW Metallwerk GmbH (HPW) ihre Produktionskapazitäten für Hochleistungsdrähte mit Polyetheretherketon-Isolierung (PEEK) weiter aus. Die wachsende Marktnachfrage zeigt sich unter anderem in einem Großauftrag eines internationalen Automobilzulieferers mit einem Auftragsvolumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Am Standort Leonding, Oberösterreich, produziert HPW bereits in Serie den patentierten PEEK-Draht. Die bestehenden Kapazitäten werden projektbezogen ausgebaut.

>>> Spezialdrahthersteller HPW investiert in neues Werk in Oberösterreich

Bereits 2025 soll die Vollauslastung am Standort Leonding erreicht werden. Nach diesem sukzessiven Ausbau der Produktionskapazitäten in Österreich wird HPW ab 2026 zusätzlich PEEK-isolierte Hochleistungsdrähte im neuen Werk in Nordamerika produzieren. Von dort aus wird HPW internationale Großkunden mit dem innovativen Produkt beliefern, weitere Serienaufträge sind in Verhandlung.

