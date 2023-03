Der Hersteller von Spezialdrähten, die HPW Metallwerk GmbH, investiert 45 Millionen Euro in den Bau eines neuen Werks in Garsten (Bezirk Steyr-Land). Der Start der Produktion ist für Mitte 2024 geplant, in den nächsten zwei bis drei Jahren sollen an diesem Standort 60 neue Arbeitsplätze entstehen. Der Umsatz sei zuletzt stark gewachsen, getrieben von der Nachfrage aus der E-Auto-Produktion, berichtete die Geschäftsführung am Donnerstag.

Die Flachdrähte von HPW kommen vor allem in der E-Mobilität, aber auch in der Windkraft zum Einsatz. Neben den beiden bestehenden Werken in Linz und Leonding, wo derzeit rund 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind, wird Garsten der dritte Standort. Während die Nachfrage im Bereich Windkraft zuletzt in etwa gleich geblieben ist, ist sie im Bereich E-Mobilität stark gestiegen.



