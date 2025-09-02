Autoindustrie in der Krise : Gewinneinbruch bei BYD: Warum der Autogigant jetzt alles auf Europa setzt

02.09.2025
Lesezeit: ca. 9 Minuten
BYD meldet erstmals seit Jahren einen Gewinneinbruch – doch für Europas Autobauer ist das kein Grund zur Freude. Der Preiskrieg in China zwingt den E-Auto-Giganten, seine Expansion ins Ausland noch entschlossener voranzutreiben. Mit neuen Werken und massiven Investitionen macht sich BYD daran Europa zu erobern.

Inhalt

Fertigung von Elektroautos bei BYD in China – stark gefördert durch staatliche Subventionen und Industriepolitik.

BYD-Fertigung in China: Dank staatlicher Subventionen gewachsen, nun rückt Europa als Absatzmarkt in den Fokus.

Erstveröffentlichung
02.09.2025
Letzte Aktualisierung
02.09.2025
Dominique Otto