Auf zwei riesigen Baustellen formt sich gerade Chinas Angriff auf Europas Autoindustrie: Stahlgerippe stehen, Hallen nehmen Gestalt an, Zufahrtsstraßen werden gebaut. Dort, wo bald Förderbänder laufen, sollen ab 2026 die ersten Modelle wie Dolphin und Atto 3 vom Band rollen. Gemeinsam mit dem geplanten Standort in der Türkei sind das die Brückenköpfe, mit denen BYD den europäischen Markt erobern will.

Doch das Getriebe von BYD gerät ins Stocken: Der chinesische Elektroauto-Riese hat im August bereits den zweiten Monat in Folge seine Produktion gedrosselt. Mit gut 350.000 ausgelieferten Stromern und Plug-in-Hybriden lag die Fertigung 3,8 Prozent unter Vorjahr – der stärkste Rückgang seit der Corona-Krise 2020. Schwächelnde Nachfrage in China, neue Handelsbarrieren und ein eskalierender Preiskampf bremsen den Weltmarktführer aus. Doch statt die Expansion zu stoppen, richtet BYD den Blick umso entschlossener nach Europa – einem der letzten großen Wachstumsmärkte aus Sicht der Chinesen.

