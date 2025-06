Angesichts gnadenlosen Wettbewerbs, schrumpfender Margen und wachsender Lagerbestände suchen Chinas Autohersteller zunehmend ihr Heil in der Flucht nach Europa. Der überhitzte Heimatmarkt, in dem Dutzende Marken um eine stagnierende Nachfrage ringen, zwingt zur Internationalisierung. Europa erscheint als rettender Ausweg: höhere Preise, geringerer Konkurrenzdruck und eine politisch gewollte Elektrowende erleichtern den Markteintritt. Während in China der Preiskrieg tobt, versuchen Hersteller wie BYD, Chery oder Leapmotor, sich auf dem europäischen Markt zu etablieren.

Doch der Vorstoß nach Westen ist nicht nur strategische Expansion, sondern auch ein Ausweichen auf einen noch nicht derart gesättigten Markt – bislang allerdings mit eher bescheidenem Erfolg. Laut dem Marktforschungsinstitut Dataforce haben chinesische Hersteller im Jahr 2024 rund 370.000 Fahrzeuge in Europa verkauft – von einer echten Schwemme kann also keine Rede sein.

Da viele Modelle aus chinesischer Produktion nicht ohne Weiteres den europäischen Kundenwünschen oder Zulassungsstandards entsprechen und hohe EU-Zölle den Import verteuern, setzen immer mehr chinesische Hersteller auf lokale Fertigung. BYD errichtet mit Hochdruck Werke in Ungarn und der Türkei – bereits 2025 sollen in Szeged Modelle wie der Dolphin und Atto 3 vom Band rollen. Chery hat sich mit dem ehemaligen Nissan-Werk in Barcelona bereits festgesetzt, während Leapmotor nach dem Produktionsstopp in Polen fieberhaft nach einem neuen Standort sucht. Zwar ist die Produktion in Europa deutlich teurer – doch immerhin realistischer auszulasten als die überfüllten Bänder in China. So zumindest die Hoffnung.