Elektroschwindel : Mehr Schein als Sein? Warum der E-Auto-Boom trügerisch ist

20.08.2025
Offiziell verzeichnet Deutschland Rekordwerte bei E-Auto-Neuzulassungen – doch Händler schlagen Alarm: Eigenzulassungen von Herstellern und Importeuren verzerren die Statistik, während die echte Nachfrage stockt. Und Österreich? Wächst der Markt hierzulande tatsächlich – oder wird auch bei den heimischen Zahlen getrickst?

BYD Atto 3 – chinesisches E-Auto, ab 2025 Teil der europäischen Fertigung in Ungarn.

Glänzende Zahlen dank Zahlentrick: Rund 40 % aller BYD-Neuzulassungen in Deutschland sind Eigenzulassungen – Modelle wie der Atto 3 tauchen dadurch in der Statistik weit häufiger auf, als es die tatsächliche Nachfrage hergibt.

