E-Lkw Produktion Europa : Steyr Automotive: Großauftrag aus China bringt neues Leben ins Werk

29.08.2025
Lesezeit: ca. 10 Minuten
Steyr Automotive startet mit einem wegweisenden China-Großauftrag in eine neue Ära: Ab 2026 werden im traditionsreichen Werk in Steyr E‑Lkw für SuperPanther produziert – ein Schritt, der nicht nur das Werk wiederbelebt, sondern auch den Einstieg eines chinesischen Herstellers in den europäischen Markt markiert. Bis 2030 plant SuperPanther den Verkauf von 16.000 Elektro‑Trucks in Europa.

Inhalt

Super Panther Steyr Automotive Produktion Österreich

Im Werk von Steyr Automotive am Stadtrand von Steyr soll ab 2026 der E-Lkw für SuperPanther vom Band rollen.

- © LinkedIn

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 4,80
Erstveröffentlichung
29.08.2025
Letzte Aktualisierung
29.08.2025
Dominique Otto