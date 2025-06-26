Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat seine Produktion an mehreren Standorten deutlich zurückgefahren. In mindestens vier der sieben Werke in China wurden Fertigungskapazitäten teils um bis zu ein Drittel reduziert. Nachtschichten entfallen, geplante Ausbauten neuer Produktionslinien wurden gestoppt.

Hintergrund der Maßnahmen sind wachsende Lagerbestände und verfehlte Verkaufsziele – auf die der Marktführer, wie bereits berichtet, mit massiven Rabattaktionen reagierte. Zwar setzte der Konzern 2024 4,27 Millionen Fahrzeuge ab – größtenteils am heimischen Markt – doch das selbst gesteckte Ziel von 5,5 Millionen Einheiten im laufenden Jahr rückt in weite Ferne.

Die aktuellen Produktionszahlen sprechen eine klare Sprache: Im April lag das Plus bei nur 13 Prozent, im Mai gar bei mageren 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr – der schwächste Anstieg seit Februar, als das chinesische Neujahrsfest die Bänder stoppte. Im Vergleich zum Vorquartal sackte die durchschnittliche Produktionsmenge sogar um 29 Prozent ab.

Zwar wächst die Nachfrage nach Elektroautos in China weiterhin – doch der wahre Bremsklotz liegt woanders: Der Markt leidet unter massiven Überkapazitäten. Nicht fehlende Käufer, sondern zu viele Hersteller mit zu vielen Autos zwingen Branchenriesen wie BYD zur Produktionsdrosselung.