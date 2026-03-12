Die Formel 1 war lange der Ort für Motor-Röhren und -Kreischen, jede Menge Abgase, Abrieb und Rauch – und roten Wahnsinn aus Maranello. Heute ist sie längst auch ein Hochleistungs-Labor für Elektrifizierung, Energierückgewinnung und Software. Genau deshalb wirkt ein Gerücht plötzlich gar nicht mehr so absurd, wie es auf den ersten Blick klingt: Der chinesische Autokonzern BYD soll laut Bloomberg einen Einstieg in die Formel 1 prüfen.

Das wäre ein ziemlicher Paukenschlag. Nicht nur, weil BYD in Europa derzeit mit aggressiver Preisstrategie, schneller Modelloffensive und wachsender Präsenz auffällt. Sondern auch, weil die Chinesen damit ausgerechnet dort auftauchen würden, wo bisher Namen wie Ferrari, McLaren oder Mercedes das Sagen haben. Ein Einstieg wäre ein klares Signal: BYD will nicht nur Autos verkaufen – der Konzern will zur globalen Weltmarke werden.