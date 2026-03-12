BYD Formel-1-Einstieg : BYD prüft Formel-1-Einstieg: Tesla-Rivale könnte Ferrari und Mercedes herausfordern
Die Formel 1 war lange der Ort für Motor-Röhren und -Kreischen, jede Menge Abgase, Abrieb und Rauch – und roten Wahnsinn aus Maranello. Heute ist sie längst auch ein Hochleistungs-Labor für Elektrifizierung, Energierückgewinnung und Software. Genau deshalb wirkt ein Gerücht plötzlich gar nicht mehr so absurd, wie es auf den ersten Blick klingt: Der chinesische Autokonzern BYD soll laut Bloomberg einen Einstieg in die Formel 1 prüfen.
>>> BYD-Crash: Dramatische Absatzkrise erzwingt drastischen Europa-Kurs
Das wäre ein ziemlicher Paukenschlag. Nicht nur, weil BYD in Europa derzeit mit aggressiver Preisstrategie, schneller Modelloffensive und wachsender Präsenz auffällt. Sondern auch, weil die Chinesen damit ausgerechnet dort auftauchen würden, wo bisher Namen wie Ferrari, McLaren oder Mercedes das Sagen haben. Ein Einstieg wäre ein klares Signal: BYD will nicht nur Autos verkaufen – der Konzern will zur globalen Weltmarke werden.
Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!
BYD überholt Tesla: Der Elektro-Gigant wächst schneller als der Rivale
In den vergangenen Jahren hat BYD den internationalen Wettbewerb ohnehin kräftig durcheinandergewirbelt. Der Konzern zählt mittlerweile zu den größten Herstellern elektrifizierter Fahrzeuge weltweit und investiert massiv in eigene Batterietechnologien, Halbleiter und Software. Gerade diese vertikale Integration gilt als einer der wichtigsten Wettbewerbsvorteile der Chinesen.
>>> BYD‑Crash: Zahlen entlarven den Mythos vom Tesla‑Killer
BYD hat seine Transformation bereits früh eingeleitet. Schon im März 2022 stellte der Konzern die Produktion reiner Verbrenner ein und konzentriert sich seither ausschließlich auf batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride. Ein möglicher Formel-1-Einstieg wäre daher kein nostalgischer Ausflug in die Benzinromantik, sondern eher ein strategischer Image-Booster für einen Hersteller, der seine globale Expansion weiter beschleunigen will.
2025 überholte BYD erstmals Tesla beim Absatz rein batterieelektrischer Fahrzeuge: Rund 2,26 Millionen ausgelieferte EVs standen 1,63 Millionen Tesla-Fahrzeugen gegenüber. Parallel wächst das Auslandsgeschäft rasant. Allein außerhalb Chinas lieferte BYD zuletzt mehr als eine Million Fahrzeuge pro Jahr, Tendenz weiter steigend.
Mit dem Motorsport könnte der Konzern nun gezielt an seiner globalen Markenwahrnehmung arbeiten. Gerade Premium- und Performance-Image gelten als entscheidend, um sich dauerhaft gegen etablierte Hersteller zu behaupten.
Formel 1 oder Le Mans? BYD prüft den Einstieg in den globalen Motorsport
Nach Informationen aus der Branche analysiert BYD derzeit mehrere Einstiegsoptionen. Diskutiert werden sowohl ein eigenes Werksteam als auch die Übernahme eines bestehenden Rennstalls. Besonders zwei Rennserien stehen im Fokus:
- World Endurance Championship (WEC) mit dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans
- Formel 1, die weltweit populärste Motorsportserie
Die WEC gilt dabei als realistischer Einstieg. Mit der Hypercar-Kategorie erleben Langstreckenrennen aktuell einen Boom: Hersteller wie Ferrari, Porsche, Toyota, Cadillac oder Peugeot investieren massiv in die Serie.
Ein Engagement in der Formel 1 wäre deutlich komplexer. Teams geben jährlich Hunderte Millionen Dollar aus, obwohl seit 2021 eine Budgetobergrenze von derzeit rund 135 Millionen Dollar für viele operative Bereiche gilt. Hinzu kommen Kosten für Infrastruktur, Motorentwicklung oder Marketing – wodurch sich die Gesamtbudgets großer Teams häufig deutlich über dieser Grenze bewegen.
Formel 1 wird elektrischer – genau hier könnte BYD seine Chance sehen
Der Wandel im Motorsport spielt BYD grundsätzlich in die Karten. Viele Rennserien setzen zunehmend auf Hybrid- und elektrifizierte Antriebe, wodurch sich die technologische Distanz zur Serienentwicklung verringert. Für einen Konzern, der Batterien, Elektromotoren und Leistungselektronik selbst entwickelt, bietet der Rennsport damit eine attraktive Plattform für Technologie-Demonstrationen. Auch politisch wäre ein Einstieg willkommen. FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem hat mehrfach betont, dass ein chinesischer Hersteller in der Formel 1 ein „logischer nächster Schritt“ für die globalisierte Rennserie wäre.
>>> Volkswagen verliert Spitzenplatz: Wie BYD und Geely VW ausbremsen
Ein möglicher Formel-1-Einstieg hätte zudem strategische Vorteile. Während der US-Markt für BYD aufgrund von Zöllen und politischen Restriktionen derzeit praktisch verschlossen bleibt, erlebt die Formel 1 in Nordamerika einen Popularitätsschub. Drei Grand Prix in den USA – Miami, Austin und Las Vegas – sowie ein wachsendes Medieninteresse machen die Serie zu einer der effektivsten globalen Marketingplattformen der Autoindustrie.
Dass der Konzern auch im Performance-Segment mitspielen will, zeigt er bereits mit seiner Luxusmarke Yangwang. Das spektakulärste Beispiel ist der Supersportwagen U9. Vier Elektromotoren liefern eine Systemleistung von rund 960 kW beziehungsweise etwa 1287 PS. Der Sprint von null auf 100 km/h soll in rund 2,3 Sekunden möglich sein.
Noch beeindruckender ist die technologische Botschaft hinter solchen Projekten: BYD demonstriert damit, dass der Konzern nicht nur günstige Elektroautos bauen kann, sondern auch Hochleistungstechnik beherrscht. Für das Markenimage ist das entscheidend – und genau hier liegt auch die Rolle des Motorsports.
Formel-1-Einstieg kostet Milliarden: Diese Hürden müsste BYD überwinden
In Branchenberichten fällt dabei immer wieder der Name Alpine. Offiziell bestätigt ist davon allerdings nichts. In der Formel 1 gehört es zur Tradition, dass Gerüchte schneller zirkulieren als Rennwagen auf der Start-Ziel-Geraden.
>>> BYD im Europa-Tief: Ambitionierte Pläne, enttäuschende Realität
Trotz aller strategischen Vorteile ist ein Engagement im Spitzenmotorsport keineswegs garantiert. Zum einen müssen neue Teams in der Formel 1 hohe Einstiegshürden überwinden. Der sogenannte Anti-Dilution-Fee – eine Ausgleichszahlung an bestehende Teams – liegt derzeit bei rund 200 Millionen Dollar. Zum anderen sind geeignete Übernahmekandidaten rar. Zwar gelang Audi der Einstieg über die Übernahme des Sauber-Teams, doch ähnliche Gelegenheiten entstehen nur selten.
Fest steht nur: Das Starterfeld wächst. Für 2026 wurde das Cadillac-Projekt offiziell als elftes Team bestätigt. Sollte BYD tatsächlich einsteigen, wäre der Konzern entweder das zwölfte Team im Feld oder würde einen bestehenden Rennstall übernehmen. Beides wäre finanziell aufwendig – und dürfte im Fahrerlager nicht überall auf Begeisterung stoßen.
Hinzu kommt die wirtschaftliche Lage: Trotz weiterhin starkem Wachstum hat sich das Absatztempo bei BYD zuletzt verlangsamt, was Investoren vorsichtig macht. Offiziell hat sich BYD bislang nicht zu den Motorsportplänen geäußert. Branchenbeobachter halten einen Einstieg jedoch grundsätzlich für plausibel.
Neue Macht im Motorsport? Warum ein BYD-Einstieg die Formel 1 verändern könnte
Der Hintergrund ist klar: Motorsport ist weltweit eine der sichtbarsten Bühnen für technologische Kompetenz. Wer dort gewinnt, gewinnt auch Prestige. BYD wäre mit einem solchen Schritt auch kein Einzelfall. Chinesische Hersteller schauen zunehmend auf den internationalen Motorsport als Marketing- und Technologieplattform. Nio ist seit Jahren in der vollelektrischen Formel E aktiv. Auch rund um andere Marken aus China kursieren immer wieder Spekulationen über mögliche Projekte im Langstreckensport.
Die eigentliche Pointe liegt jedoch woanders. Ausgerechnet die Formel 1 – einst das Heiligtum des hochdrehenden Verbrennungsmotors – wird technisch gerade so umgebaut, dass ein Elektroauto-Spezialist wie BYD plötzlich glaubwürdig wirkt.
Noch vor zehn Jahren hätte man einen Einstieg wohl belächelt. „Die bauen Batterien“, hätte es geheißen. Heute könnte man genauso gut argumentieren: Genau deshalb passen sie hinein.
Ob BYD tatsächlich gegen Ferrari, McLaren, Mercedes oder Alpine antreten wird, ist offen. Doch allein die Tatsache, dass diese Möglichkeit ernsthaft diskutiert wird, zeigt, wie stark sich die Machtverhältnisse in der globalen Autoindustrie verschieben.
Früher versuchten chinesische Hersteller, europäische Autos zu kopieren. Heute denken sie darüber nach, in der prestigeträchtigsten Motorsportserie der Welt selbst mitzufahren – und dort vielleicht sogar zu gewinnen.
Oder, weniger diplomatisch formuliert: Wenn BYD wirklich in die Formel 1 einsteigt, geht es nicht nur um Rennsport. Es geht um Technologie, Prestige und Markenmacht. Und um die Erkenntnis für manche Traditionshersteller, dass der nächste große Gegner nicht zwingend aus Maranello oder Woking kommen muss – sondern vielleicht aus Shenzhen.