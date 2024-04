Der Vorarlberger Logistikkonzern Gebrüder Weiss musste 2023 einen Rückgang des Nettoumsatzes von 3,01 auf 2,47 Milliarden Euro hinnehmen. Die krisenbedingten Sondereffekte der beiden Vorjahre hätten sich im Jahr 2023 nicht fortgesetzt, hieß es in einer Mitteilung. Negativ auf Umsatz und Transportvolumen hätten sich auch die geopolitischen Konflikte und die weltweit gedämpfte Wirtschaftsleistung ausgewirkt. Trotz des Umsatzrückgangs liege das Unternehmen aber immer noch über seinem Wachstumstrend für die Jahre 2015 bis 2020.

Traditionell veröffentlicht Gebrüder Weiss neben dem Umsatz keine weiteren Geschäftszahlen. "Es ist uns gelungen, trotz schwächerer Konjunktur mit erstklassigem Service zum Erfolg unserer Kunden auf deren weltweiten Absatzmärkten beizutragen" erklärte Wolfram Senger-Weiss, Vorstandsvorsitzender von Gebrüder Weiss, am Donnerstag in einer Aussendung. Ein umfangreiches Investitionsprogramm sei auch durch die stabile finanzielle Situation des Unternehmens möglich geworden. "Durch Corona hatten sich viele Projekte verschoben, die nun im Jahr 2023 realisiert werden konnten", so Senger-Weiss.

Vor allem in die Verdichtung des Netzwerks in Deutschland, den USA und Südosteuropa floss das Rekordinvestitionsvolumen von 187 Millionen Euro (2022: 67 Millionen Euro). Insbesondere in Bayern festigte der Logistiker seine Position, das US-Netzwerk wurde um neue Standorte in Miami und Laredo (Texas) erweitert. In Österreich entstanden neue Logistiklager in Graz und Reutte. Durch die Akquisitionen stieg die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den weltweit 180 Standorten auf 8.600 (2022: 8.400), davon rund 3.000 in Österreich.