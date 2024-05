Die Gazprom-Tochter für Gasexport hat eine Klage in Russland eingereicht, die es der OMV Gas Marketing and Trading GmbH untersagt, ein Schiedsverfahren in Stockholm fortzusetzen. Als Begründung führte Gazprom die EU-Sanktionen an. Diese Entscheidung des Petersburger Handelsgerichts wurde am Wochenende veröffentlicht. Konflikte mit Gazprom könnten am Dienstag auch Thema der ordentlichen Hauptversammlung der OMV werden.

>>> Nach Gerichtsurteil: Stellt Russland seine Gaslieferungen nach Österreich ein?

Gazprom Export erfuhr am 27. Februar 2023, dass die OMV ein Schiedsverfahren in Stockholm eingeleitet hatte. Laut Klage fordert die OMV vom Konzern eine Schadenssumme von 575 Mio. Euro plus Zinsen. Grundlage der Klage sind Verträge aus den Jahren 2006 und 2010, die vorsehen, dass Streitigkeiten in Stockholm entschieden werden.

