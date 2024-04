Die teilstaatliche OMV hat im ersten Quartal 2024 weniger Öl und Gas gefördert als im Vergleichsquartal des Vorjahres - die Gesamtförderung sank um 6,4 Prozent auf 352.000 Barrel pro Tag (bpd). Die Förderung in Russland ist seit März 2022 nicht mehr in den Ergebnissen enthalten. Die endgültigen Erstquartalsergebnisse werden am 30. April veröffentlicht.

>>> Wegen Gas-Verträgen: Gazprom und OMV vor Schiedsgericht in Paris

Der Produktionsrückgang betrug 3,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal mit 364.000 bpd. Die Produktion von Rohöl und Erdölbegleitflüssigkeiten (NGL) sank von 193.000 boe/d im Vorquartal auf 187.000 boe/d, während die Erdgasproduktion von 171.000 boe/d auf 165.000 boe/d zurückging.

