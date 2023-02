Die energieintensiven Branchen können grundsätzlich mit einer Umstellung von Gas hin zu Öl leben, wissen sie doch, dass die Lage schwierig werden könnte. Es seien aber viele Fragen offen, es fehle ein Gesamtkonzept, heißt es aus der Chemieindustrie. IV und WKÖ forderten auch umgehend öffentliche finanzielle Unterstützung für die Betriebe. Zudem gebe es viele Firmen, die nicht umrüsten könnten.



"Wir alle sind uns bewusst dass es möglicherweise zu einem sehr schwierigen Herbst- und Winterszenario kommen kann", sagte Max Oberhumer von Sappi-Papier in Gratkorn in der Steiermark im Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch. "Daher ist aus meiner Sicht jede Maßnahme, die von der technischen Möglichkeit her gegeben ist, um hier kurzfristig entgegenzuwirken, sinnvoll und sehr zu begrüßen."



Die Politik habe den Ernst der Lage erkannt, so Silvia Hofinger von der Sparte Chemie Wirtschaftskammer (WKÖ). Aber wie Oberhumer fehlt auch ihr ein Gesamtkonzept und belastbares Mengengerüst gerade wenn es um die Alternative Öl geht. "Wie viel Heizöl wird denn dann benötigt, wie viele von den in Österreich eingespeicherten Gasvorräte sind wirklich für österreichische Endkunden bestimmt und wie kann man sicherstellen dass auch ausreichende Mengen vom verfügbaren Gas in Österreich verbleiben werden", fragte sie im "Morgenjournal" in Richtung Bundesregierung.