Wifo-Chef Gabriel Felbermayr verwies auf die unterschiedlichen Annahmen, die möglich seien. Das Wifo "rechnet jeden Tag ein neues Szenario". Schon wenn der Winter ungewöhnlich kalt ausfallen sollte, "ist alles anders".

Auch senke jeder Tag, an dem die Speicher weiter befüllt werden können, die Wahrscheinlichkeit einer dramatischen Entwicklung. Abgesehen davon, dass Unternehmen den Energieträger Gas ersetzen könnten, könnten sie auch mit dem Import von Vorprodukten die Eigenproduktion ersetzen. Insofern seien die Unsicherheiten gewaltig, aber "jedenfalls zeigen die Modelle, dass es teuer wird". Mit einer Rezession würde zu rechnen sein, so Felbermayr. Die Industrieproduktion breche vermutlich zweistellig ein - "ob um 15 Prozent oder 20 Prozent, darüber kann man streiten" - aber die Wahrscheinlichkeit dafür sei klein - jedenfalls für 2022.



"Wenn man wirklich Horror haben will", so Felbermayr, dann müsse man die Zahlen für einzelne Regionen rechnen. Ein Gaslieferausfall in Wien würde etwas anderes bedeutet, als für die Industrieregionen, etwa im Zentralraum Oberösterreich oder in der Mur-Mürz-Furche. Die Probleme wären konzentriert in diesen Regionen.



