Auf schöpferische Zerstörung zu setzen, ist mittlerweile auch in der Industrie ein durchaus erprobtes Führungsinstrument. So leistet sich etwa Andreas Ludwig, Vorstandschef der Umdasch-Gruppe, ein Tochterunternehmen im Venturebereich, deren explizite Aufgabe es ist, dem Konzern mit disruptiven Ideen einzuheizen: "Losgelöst vom Mutterunternehmen und dessen gewohnten Denkmustern sollen hier innovative, marktverändernde Ideen geboren werden", sagt Ludwig.

Das Firmenbuch fasst es zwar etwas holpriger, aber nicht minder radikal zusammen: "Neueinführung und Bekanntmachung neuartiger, moderner Methoden im Bereich der Bauwirtschaft sowie Erforschung und Entwicklung neuer Methoden zur Optimierung von Bauabläufen", steht da unter anderem als Unternehmenszweck. Was letztlich nicht mehr, aber auch nicht weniger bedeutet als: Das alte Geschäft zerstören und auf den Trümmern dessen ein neues entstehen lassen.

Robert Machtlinger von der FAAC setzt ebenfalls auf die kontrollierte Unterwanderung des eigenen Geschäfts: "Wir diskutieren daher heute im kleinen Kreis, was die Themen der Luftfahrt im Jahr 2022 sein werden." Machtlinger weiter: "Für uns ist es überlebenswichtig, dass wir selber den nächsten Zyklus definieren."

Die Überzeugung, dass die Kräfte, die das eigene Geschäftsmodell zerstören, wohl stärker sind als die Gefahren, die durch Know-how-Abfluss drohen, hat auch Georg Kopetz. Eine Einsicht, die der Gründer des hochinnovativen Technologieunternehmens (im Vorjahr stieg Samsung als strategischer Partner in das Unternehmen ein) übrigens, ganz im Sinne zur Entschleunigung in Zeiten der Komplexität, auf langen Spaziergängen durch den New Yorker Central Park gewonnen hat.

Deshalb hat sich Kopetz mit TTTech einer Plattform für autonomes Fahren geöffnet: "Weil wir in Kooperationen mit anderen Risiken minimieren können und die Gewinne, die wir für den Erfolgsfall erwarten, dennoch so groß sind, dass für alle etwas übrigbleibt." Und so kooperiert TTTech nun nicht nur mit Samsung und dem VW- bzw. Audi-Konzern, Fixgrößen, um die man kaum herumkommt in Sachen autonomes Fahren, sondern auch mit SAIC, dem größten Autobauer Chinas.